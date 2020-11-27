شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، في مقر إقامته في نيامي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي . وبحث سموه مع نظيره التونسي العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

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