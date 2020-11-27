شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف : تدمير لغمين بحريين زرعها الحوثي جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة تحالف دعم البحرية أن التحالف اكتشف ودمّر لغمين بحريين زرعتهما مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف إلى أن اللغمين البحريين المكتشفة إيرانية الصنع من نوع صدف.

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