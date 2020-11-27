شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 302 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 407 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 407 حالات إضافية، و17 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 356.691 حالة، من بينها 5212 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 698 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 345.622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5857 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.