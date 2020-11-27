شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم: برامج الموهوبين والتعليم المستمر والتربية الخاصة في جدة «تعانق التميز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصفت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان إدارة تعليم جدة ببيت الخبرة في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية كافة، جاء ذلك في ختام زيارتها التفقدية لتعليم جدة خلال لقاء مع المدير العام للتعليم بجدة ومساعديه ومديري الإدارات التعليمية بجدة، استعرضت خلاله مرئياتها حول الزيارة التي وصفتها بالتجربة المميزة للاطلاع على ما يقدمه تعليم جدة من عمل متقن ونماذج ومبادرات وشراكات مختلفة، جعلت منه بيت خبرة إدارياً وتعليمياً، وقدمت الشكر لإدارة تعليم جدة وكل منسوبيها ومنسوباتها على ما شاهدته من عمل تعليمي مميز ومبادرات وبرامج رائدة تقوم بها إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبين والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

وكانت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ومديرو عموم الوزارة للتعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبين، واصلوا جولتهم التفقدية اليوم بزيارة معهد النور «بنات» بحضور مساعدي مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية للبنين والبنات، إذ اطلعوا على مبادرات المعهد المتمثلة في تفريد التعليم وفق منحنى ومبادرة تطبيق «ضاد» لمحو الأمية القرائية والتحول الرقمي في تعليم الكبار ومسابقة تحدي القراءة لذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى برنامج «حافلتي» لأمن وسلامة طلاب التربية الخاصة، وكذلك مبادرة الخدمات التعليمية الممتدة لطالبات التربية الخاصة، ومبادرات برامج النطق والتخاطب، ومبادرات صعوبات التعلم عن بُعد، والورشة المهنية وغرف مصادر التعلم، وكذلك الفصول الافتراضية بالمعهد.

كما زار الوفد مدرسة الفيصلية للموهوبين، وتم خلال الزيارة استعراض إنجازات المدرسة من خلال العرض المرئي إلى جانب إجراء حوار مع نماذج من الطلاب الموهوبين، وجولة في قاعات الشراكات المجتمعية بالمدرسة، ليطلع الوفد بعد ذلك على تجربة التعليم عن بُعد للطلبة المكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وما تقدمه من برامج لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين، وجولة في أقسام إدارة التربية الخاصة للبنين.