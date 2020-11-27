«بلاغات العنف الأسري»: باشرنا حالة الفتاة المُعنَّفة من أسرتها.. ووفرنا الحماية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري»: باشرنا حالة الفتاة المُعنَّفة من أسرتها.. ووفرنا الحماية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مباشرة حالة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، وتوفير الحماية اللازمة لها.
جاء ذلك تفاعلا من المركز مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، إذ أكد المركز أنه تم رصد الحالة، وتوجيه وحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، والعمل على اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وقال المركز عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء».
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