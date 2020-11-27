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شهدت بعض محافظات المنطقة الشرقية ظهر اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، مع فرصة استمرار هطول الأمطار حسب توقعات الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وتستمر إلى يوم الأحد القادم.
المنطقة الشرقية الأمطار
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 02:50 PM
"الأرصاد" تتوقع أن تستمر إلى يوم الأحدالشرقية.. هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة تعم محافظات المنطقة
شهدت بعض محافظات المنطقة الشرقية ظهر اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، مع فرصة استمرار هطول الأمطار حسب توقعات الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وتستمر إلى يوم الأحد القادم.
، الشرقية.. هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة تعم محافظات المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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