، "إغاثي الملك سلمان" يواصل "مهارتي بيدي- 2" لصالح الأيتام بمأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز يوزع 650 حقيبة شتوية على النازحين بمحافظة "الجوف"

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مهارتي "بيدي- 2" لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وتواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام، تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

ويواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شابًّا وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية، معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر، من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف مِنَح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م- 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1.100 سترة كبيرة، و1.100 سترة صغيرة، و1.100 "بلوفر" كبير، و1.100 "بلوفر" صغير، و1.100 بطانية كبيرة، و1.100 بطانية صغيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضِمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 "جاكت" كبير، و1300 "جاكت" صغير، و1300 "بلوفر" كبير، و1300 "بلوفر" صغير، و1300 بطانية كبير، و1300 بطانية صغير، استفاد منها 650 أسرة.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية