شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على نبذ المملكة للأعمال والممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة له في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب وبأي هجمات متطرفة".

وأضاف "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.