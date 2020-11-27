"المرور" يدعو كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة جميع قائدي المركبات لتوخي الحذر . دعت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة جميع قائدي المركبات لتوخي الحذر . وأكدت " المرور على ضرورة تخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر ، نظراً لإحتمال إنزلاق السيارة عن مسارها . وتستمر الحالة المطرية " سقيا " التي بدأت منذ فجر أمس الخميس على عدة مناطق بالمملكة وتؤثر بأمطار غزيرة وبرد ورياح . إقرأ أيضاً :

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