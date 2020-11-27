شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي" يوضح مدى تغطية وثيقة التأمين لعلاج الأسنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة مدى تغطية وثيقة التأمين لعلاج الأسنان . كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة مدى تغطية وثيقة التأمين لعلاج الأسنان . وأكد أن الوثيقة الموحدة تشمل معالجة الأسنان واللثة والتنظيف لمرة واحدة خلال مدة الوثيقة ، والحد الأقصى لتحمل التكاليف 2000 ريال . وأشار أن هناك بعض الأشياء التي لا تغطيها وثيقة علاج الأسنان وهي : 1- زراعة الأسنان . 2- تركيب الجسور . 3- تركيب الأسنان الصناعية . 4- التقويم .

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