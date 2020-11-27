وزير الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد ينعيان أشهر مراجعي المصاحف "محمد الإغاثة"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة ، العالم الموريتاني الشيخ " محمد الإغاثة " ، معرباً عن صادق التعازي والمواساه . نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة ، العالم الموريتاني الشيخ " محمد الإغاثة " ، معرباً عن صادق التعازي والمواساه . كما نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف العالم الراحل الذي أدى عمله في رحاب كتاب الله تعالى وخدمة العالم الإسلامي . وكان الشيخ " الإغاثة " – يرحمه الله – قد توفي يوم الإثنين الماضي وصلى عليه بالحرم النبوي ودفن بالبقيع .

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