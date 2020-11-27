شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تُوزّع 4000 معقم وتُنفذ 250 جولة على المنشآت التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في عدد من منسوبيها بتوزيع أكثر من ٤٠٠٠ عبوةٍ من الجل المعقم خلال جولاتها التي وصلت لأكثر من ٢٥٠ جولةً على المنشآت التجارية خلال اليومين الماضيين؛ وذلك ضمن جهودها التي تبذلها لمنع انتشار فايروس كورونا ، واتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع؛ إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية، وزيادة الوعي بالالتزام بتعقيم اليدين والإرشادات والتدابير الوقائية والطبية.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن أمانة منطقة عسيرت حرصت على تفعيل هذه المبادرة ميدانيًا في الكثير من المواقع والمرافق والمنشآت التجارية، موضحًا أنه تم تفعيل المبادرة بعددٍ من المهام ومنها توزيع عبوات تعقيم على المواطنين والمقيمين والعاملين في المنشآت التجارية مع الإرشادات والرسائل التوعوية، مبينًا أن المعقمات مصنعة عبر مختبر الأمانة وروعي فيها مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرًا إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة في المواقع المستهدفة.

وأهاب الدكتور وليد خلال حديثه بالمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بعددٍ من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، مع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفايروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.