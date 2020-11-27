السعودية اليوم / الرئيس السنغالي يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا



داكار 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

حذر الرئيس السنغالي ماكي صال مواطنيه من موجة ثانية من الوباء لا يمكن أن يتحملها اقتصاد بلاده، داعياً إلى التزام اليقظة والوعي تجاه فيروس

و أكد ماكي صال في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الرقمي بداكار،أن الفيروس ما زال منتشرا ، موضحا أنه رغم النتائج الملموسة، فإن منحنى تطور الوباء غير مستقر .

و قال إن الدول الإفريقية تجري مباحثات مع الدول الشريكة ومجموعة العشرين بشأن الحاجة إلى الحصول على اللقاح المستقبلي ضد فيروس كورونا .

وكانت السنغال قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا، بعد أسابيع من التراجع، بينما استبعد وزير الصحة السنغالي عبد الله ديوف صار، حصول موجة ثانية من الفيروس.

// انتهى //

13:17ت م

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داكار 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسحذر الرئيس السنغالي ماكي صال مواطنيه من موجة ثانية من الوباء لا يمكن أن يتحملها اقتصاد بلاده، داعياً إلى التزام اليقظة والوعي تجاه فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال موجودا .و أكد ماكي صال في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الرقمي بداكار،أن الفيروس ما زال منتشرا ، موضحا أنه رغم النتائج الملموسة، فإن منحنى تطور الوباء غير مستقر .و قال إن الدول الإفريقية تجري مباحثات مع الدول الشريكة ومجموعة العشرين بشأن الحاجة إلى الحصول على اللقاح المستقبلي ضد فيروس كورونا .وكانت السنغال قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا، بعد أسابيع من التراجع، بينما استبعد وزير الصحة السنغالي عبد الله ديوف صار، حصول موجة ثانية من الفيروس.// انتهى //13:17ت م0050

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