السعودية اليوم / أكثر من 22 مليون ريال جوائز النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 واس

أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، وذلك في مسابقتي الملواح والمزاين، التي ستقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي، في ملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، حتى 12 ديسمبر المقبل.

وكشف نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان الأضخم من نوعه على مستوى العالم، عن تخصيص 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، موزعة على سبعة أشواط، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط توزع للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، أما بقية الجوائز فستذهب لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، صاحبة الشعبية الكبيرة، وتنقسم إلى فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط تأهيلية خاصة للسعوديين وأخرى للدوليين، وتبلغ قيمة جوائز أشواط الملاك السعوديين مليونين و 357 ألف و500 ريال، إلى جانب مليونين وعشرة آلاف ريال لأشواط المحترفين السعوديين التأهيلية، أما الأشواط النهائية "الكؤوس" للملاك والمحترفين السعوديين فخصص لها عشرة ملايين و 600 ألف ريال.

فيما خصص نادي الصقور السعودي، لأشواط الملاك الدوليين التأهيلية جوائز نقدية تبلغ قيمتها 960 ألف ريال، ووصلت جوائز أشواط المحترفين الدوليين التأهيلية مليوناً و380 ألف ريال، فيما بلغت جوائز أشواط الكؤوس للملاك والمحترفين الدوليين مليوناً و200 ألف ريال.

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