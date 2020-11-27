السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 550 حقيبة شتوية للنازحين في مخيم السويداء بمأرب



مأرب 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1,100 سترة كبيرة، و1,100 سترة صغيرة، و 1,100 "بلوفر" كبير، و1,100 "بلوفر" صغير، و1,100 بطانية كبيرة، و1,100 بطانية صغيرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .

//انتهى//

13:07ت م

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