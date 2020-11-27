السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 حقيبة شتوية للنازحين بمحافظة الجوف اليمنية



الجوف 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 "جاكت" كبير، و1300 "جاكت" صغير، و1300 "بلوفر" كبير، و1300 "بلوفر" صغير، و1300 بطانية كبير، و1300 بطانية صغير، استفاد منها 650 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

//انتهى//

12:55ت م

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