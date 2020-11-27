السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2565 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2565 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 567532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16219 حالة وفاة .

// انتهى //

12:47ت م

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بروكسل 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) و 142 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 567532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16219 حالة وفاة .// انتهى //12:47ت م0043

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