شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مواصفات التظليل المسموح به في المركبات؟.. «المرور» يجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مواصفات التظليل المسموح به في السيارات يجب أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية، وأن لا يكون عاكساً للصورة «على هيئة مرآة»، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية، التي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وأضاف المرور: يسمح بوضع تظليل شفاف يسمح برؤية من بداخل المركبة بالدرجة المتعارف عليها محلياً بـ«زيرو تو 02»، ويقتصر على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الحالات، مع أمكانية وضع التظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق في الحالات المرضية الخاصة «التي لها شروط خاصة».

وأوضح المرور أن المركبات التي يسمح بتظليلها هي التي تملك قمرة قيادة «غمارة» ومقاعد خلفية وأبواباً جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، وأنه من غير المسموح تظليل مركبات الأجرة العامة ومركبات التأجير اليومي والمركبات الرياضية «ذات الباب الواحد» إلا إذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

وأكد المرور أنه يمنع أيضاً تظليل مركبات النقل والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.