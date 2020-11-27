وزارة الصحة تحدِّد الفترة اللازمة لإعادة تقديم طلب لفحص كورونا

عبر تطبيق «صحتي»
أوضحت وزارة الصحة، الفترة اللازمة لإعادة تقديم طلب فحص كورونا من خلال تطبيق (صحتي).
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على لاستفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه بشكل عام، في حال تم حجز موعد فحص فيروس كورونا عبر تطبيق (صحتي) سيتم تعليق الحجز لمدة تصل إلى (14) يومًا من إتمام الحجز الأول.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن نتائج فحص كورونا تصدر خلال (12 - 72 ) ساعة، عبر رسالة نصية، أو من خلال تطبيق (صحتي).
وأضافت الوزارة ، أنه في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام، يرجى الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك.
اقرأ أيضا:
وكيل وزارة الصحة يوضح لـ«عاجل» حقيقة التحليل المنزلي السريع لكورونا
لقاحات كورونا.. وزارة الصحة تتمسك بـ«شرطين أساسيين» للأمان
«مجانًا».. وزارة الصحة تجدد طمأنة السعوديين بخصوص «لقاح كورونا»
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تحدِّد الفترة اللازمة لإعادة تقديم طلب لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.