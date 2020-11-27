وزارة الصحة تحدِّد الفترة اللازمة لإعادة تقديم طلب لفحص كورونا

أوضحت وزارة الصحة، الفترة اللازمة لإعادة تقديم طلب فحص كورونا من خلال تطبيق (صحتي).

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على لاستفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه بشكل عام، في حال تم حجز موعد فحص فيروس كورونا عبر تطبيق (صحتي) سيتم تعليق الحجز لمدة تصل إلى (14) يومًا من إتمام الحجز الأول.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن نتائج فحص كورونا تصدر خلال (12 - 72 ) ساعة، عبر رسالة نصية، أو من خلال تطبيق (صحتي).

وأضافت الوزارة ، أنه في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام، يرجى الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك.

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