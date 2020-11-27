السعودية اليوم / السودان تسجل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 433 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها إلى ارتفاع إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة إلى 16864 ، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة.

// انتهى //

10:52ت م

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الخرطوم 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد –19 " و 13 حالة وفاة وتعافي 110.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها إلى ارتفاع إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة إلى 16864 ، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة.// انتهى //10:52ت م0028

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