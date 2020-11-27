سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس



نابلس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من قرية بيت دجن شرق نابلس بينهم أخوين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، بأن عددا من الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت قرية بيت دجن وداهمت عددا من المنازل واعتقلت كل من ثوري إبراهيم أبو مرتضى ، والاخوين عبد الرحمن وعبد الرحيم طلب حاج محمد.

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10:40ت م

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