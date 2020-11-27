السعودية اليوم / "الأرصاد": سحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء .

// انتهى //

10:25ت م

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