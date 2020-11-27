تطبيق زاوية يطلق خدماته الجديدة

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تطبيق زواية من منا لا يعرفه ! حيث أكمل تطبيق زاوية السنة الثالثة له في السوق الخليجي من بدايته كفكرة حتى إطلاقه وبداية عمله وقد تم دعمه من حاضنة InspireU التابعة لـ STC ، و ينطلق في هذه السنة بخدماته المتكاملة عند بعد و عبر التطبيق و التي تبدأ بالتصميم الداخلي ثم الإنتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال مجموعة من الشركاء المميزين في التنفيذ و تكتمل بشراء منتجات الأثاث والإكسسوارات الموجودة بالتصميم عبر متجر تطبيق زاوية ، و تقدم خدمة التصميم في فترة لا تتجاوز الأسبوع عبر مجموعة كبيرة من المصممين و الذين يعملون لزيادة كفاءتهم المالية عبر التطبيق و يتجه التطبيق إلى التوسع بالسوق الخليجي بقوة خلال العام ٢٠٢١ م كمرحلة من مراحل نجاح زاوية.





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