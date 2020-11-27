مُنقذ الراكب على الرحلة التي هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبدالعزيز بجدة يروي التفاصيل (فيديو)

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روى مُنقذ الراكب الذي تعرض لحالة مرضية طارئة على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز بجدة يوم (الإثنين) الماضي، بعد إقلاعھا منه متجھة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض تفاصيل الواقعة.

وقال المهندس زياد الغامدي، إن الراكب تعرض لحالة صحية طارئة عقب إقلاع الطائرة بنحو 20 دقيقة، مبيناً أنه استجاب سريعاً لنداء من طاقم الطائرة للبحث عن مُسعفين لمساعدة المريض.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المريض كان في حالة إغماء تامة ولديه تشنجات، موضحاً أنه جرى قياس نسبة السكر في الـدم له وكانت طبيعية وكذلك ضغط الـدم.

ولفت إلى أنه فوجئ بتوقف قلب المريض قرابة 10 ثوان ليضطر إلى عمل إنعاش لقلبه حتى تعود نبضات القلب بشكل طبيعي وينتظم التنفس، موضحاً أن طاقم الطائرة استشاره في مسألة الأفضل للمريض هل استكمال الرحلة أو العودة للمطار، لكنه طالبهم بالعودة سريعاً.

وأكد الغامدي ضرورة تقديم دورات الإسعافات الأولية في المدارس، إلى جانب تزويد طواقم الطيران بها أيضاً.

Source akhbaar24.argaam

