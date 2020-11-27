بتمويل من السعودية.. أونروا تفتتح مركز الصبرة الصحي في غزة

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مركز الصبرة الصحي في مدينة غزة بتمويل من المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا): إنّ السيد فيليب لازاريني المفوض العامّ للوكالة قال خلال حفل افتتاح مركز الصبرة الصحي جنوب مدينة غزة: إن الأونروا تمكنت من بناء مركز الصبرة الصحي بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كجزء من اتفاقية بلغت قيمتها 31 مليون دولار، وُقِّعَت في نوفمبر 2018م.

وبالإضافة إلى بناء مركز الصبرة الصحي التابع لأونروا، تنصّ الاتفاقية أيضًا على بناء وتأثيث وتجهيز وصيانة مدارس للوكالة، وترميم وإعادة بناء أكثر من 250 منزلاً، وتوفير الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وأشار لازاريني إلى أنّ المملكة من أهم الدول المانحة لأونروا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت من خلال الصندوق السعودي للتنمية بتمويل بناء سبعة مراكز صحية في قطاع غزة، تشمل المراكز الصحية في بيت حانون، والبريج، والشاطئ، ومعن، ودير البلح، والشيخ رضوان، والصبرة.

كما قامت بتمويل بناء عدد من المدارس وإعادة تشييد أكثر من 1,000 منزل مدمر بالكامل.

وأضاف لازاريني: "إنه لأمرٌ قاهر أن نرى كيف أثرت سنوات الحصار والصراعات المتكررة على جميع أشكال الحياة في غزة، لقد أصيب قطاع الصحة بعجزٍ شديد، وتحتاج بنيته التحتية إلى صيانة عاجلة، تشكل جائحة كورونا عبئًا إضافيًّا على الهيكل الصحي المتداعي، وستُساعد هذه الإسهامات الأخيرة السخية من المملكة آلافًا من لاجئي فلسطين في الحفاظ على صحتهم.

وتعبر أونروا عن امتنانها للمملكة، لكونها شريكًا موثوقًا وصديقًا للاجئي فلسطين في أوقات الأزمات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الصبرة الصحي يخدم أكثر من سبعين ألف لاجئ فلسطيني مسجل يقطنون في مناطق الشجاعية، والتركمان، والزيتون، والصبرة، وتل الهوى، والرمال الجنوبي، وشارع عمر المختار.

وقد شُيِّد المبنى الجديد لمركز الصبرة الصحي وجُهِّز لتقديم خدمات صحية أولية عالية الجودة.

ويضم المركز الصحي مرافقَ لتنظيم الأسرة، ورعاية ما قبل الولادة، ورعاية الأم والطفل، فضلاً عن قسم للأمراض غير المعدية.

وتتضمن المرافق الجديدة أيضًا وحدات للعناية الطبية بالأسنان، والخدمات المختبرية، والعلاج الطبيعي، والاستشارات النفسية، والاجتماعية، والقانونية.

إلى جانب ذلك، يوفر المركز خدمات الصحة المدرسية، وفحص الأسنان للمدارس الموجودة في المخيمات يقدمها فريق متنقل منفصل بالتنسيق مع المركز الصحي.