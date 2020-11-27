︎ :
.
روى إعلامي موقفاً طريفاً عن مواطنة تسببت من خلاله في قطع مداخلة هاتفية لحفيدتها على الهواء.
وقال مقدم برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” الإعلامي عبدالله الغنمي، إن الفنانة الشابة رحاب زكري فوجئت خلال مداخلة لها مع البرنامج، بأن جدتها تتواصل معها هاتفياً بشكل عفوي لتخبرها بظهورها على الهواء.
ولفت إلى أن فريق البرنامج كان يظن أن المشكلة بالصوت، لكن الحقيقة أنها كانت بسبب موقف عفوي من جدة ضيفة البرنامج.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف طريف.. سيدة تقطع مداخلة لحفيدتها أثناء ظهورها على الهواء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.