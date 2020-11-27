

ريو دي جانيرو 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

// انتهى //

04:01ت م

0239



ريو دي جانيرو 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 691 وفاة مرتبطة بالفيروس.وسجلت البرازيل ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.// انتهى //04:01ت م0239

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 37614 إصابة بفيروس كورونا و691 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.