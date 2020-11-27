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توقع هطول أمطار على معظم المناطق في ثالث أيام الحالة سقيا
تشمل أجزاءً من جازان وعسير والباحة ومكة والقصيم والرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، هطول أمطار على عدة مناطق اليوم الجمعة.
وقال المسند: “اليوم الجمعة هو اليوم الثالث من الحالة المطرية سقيا، ومتوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة والقصيم والرياض، وجنوب شرقي المدينة، وجنوبي حائل وشمالي الشرقية ورفحاء.. هذا والله أعلم”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.
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