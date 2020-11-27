، "الحربي" يدشن مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على مهام القيادة والسيطرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك.
ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة -عن بعد- من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيُسهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة.
تخلل التدشين اتصال مرئي مباشر بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.الأمن العام
"الحربي" يدشن مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على مهام القيادة والسيطرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27
دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك.
ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة -عن بعد- من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيُسهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة.
تخلل التدشين اتصال مرئي مباشر بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
01:14 AM
دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك.
ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة -عن بعد- من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيُسهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة.
تخلل التدشين اتصال مرئي مباشر بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.
، "الحربي" يدشن مركزًا لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على مهام القيادة والسيطرة ،
المصدر : الخليج 365
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