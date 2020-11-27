، مدير صحة بيشة يوجّه برفع الجاهزية بمستشفياتها نتيجة التقلبات المناخية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت أفراد المجتمع عامة لعدم التراخي أو التهاون في احترازات " كورونا

أصدر مدير صحة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" توجيهاته لرفع جاهزية المستشفيات وذلك لاستقبال الحالات الطارئة نتيجة للتقلبات المناخية والحالة الجوية والتي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة وذلك حسب تحذيرات هيئة الأرصاد.

وذكر المساعد للخدمات العلاجية بصحة بيشة، أن المستشفيات على أتم الاستعداد التام لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني بسبب مشكلات تنفسية أو أزمات ربو.

ونصحت صحة بيشة مرضى الربو عند الاضطرار إلى الخروج ضرورة الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف والحرص على حمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب.

كما دعت صحة بيشة أفراد المجتمع عامة عدم التراخي أو التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد 19 وذلك باتباع المحاذير الوقائية ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة للوقاية من الفيروس، ولبس الكمام عند الخروج من المنزل سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.حالة الطقس أمطار الأرصاد صحة بيشة فيروس كورونا الجديد بيشة وزارة الصحة