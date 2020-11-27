شكرا لمتابعة خبر عن ضباب يسود أجواء الجوف والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: القريات، دومة الجندل، طبرجل، طريف، فيما تبدأ من الساعة الثالثة فجرًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة صباحًا.