السعودية اليوم / فرنسا تسجل 13563 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا اليوم 13563 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه تم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 50957 حالة.

// انتهى //

03:53ت م

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باريس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت فرنسا اليوم 13563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 2183660 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه تم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 50957 حالة.// انتهى //03:53ت م0237

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