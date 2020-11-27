

ابوجا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " الإيكواس" جان كلودكاسي برو، بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الغرب أفريقية في المجالات السياسية والأمنية، لا سيما في منطقة الساحل، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في المنطقة.

واتفق الطرفان على ضرورة تضافر جهودهما عبر إنشاء آلية للتشاور بين الجزائر و "الإيكواس" تهدف بشكل خاص إلى تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بينهما.

// انتهى //

03:21ت م

0233





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مفوضية "إيكواس" يلتقي وزير الخارجية الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.