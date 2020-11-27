السعودية اليوم / بلدي السهي يناقش أوضاع حظائر المواشي بالمركز والقرى التابعة له



صامطة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

استعرض المجلس البلدي بمركز السهي، في جلسته الـ73 اليوم، أبرز المشروعات الحيوية المتعثرة في المحافظة، بحضور رئيس المجلس البلدي محمد حسن جوهري وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس، خلال الجلسة، الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بحقها القرارات والتوصيات اللازمة من أهمها أوضاع حظائر المواشي وإزالة الواقعة منها داخل نطاق سكن المواطنين، وتخصيص مواقع يستطيع الأهالي نقل مواشيهم لها خارج النطاق.

كما تفقد أعضاء المجلس، سير أعمال مشروع حديقة شاطئ السهي, مستمعين إلى شرح مفصل من رئيس البلدية المهندس عبدالله حمد عواف، عن المشروع ومراحله ونسبة الإنجاز.

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