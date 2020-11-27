اجتماعي / جمعية البر بالشبحة توزع 222 سلة غذائية و 182 قطعة من كسوة الشتاء



أملج 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

بدأت جمعية البر بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم، توزيع المعونات على المستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية محمد سالم الحبيشي، أنه وُزعت 222 سلة غذائية، تحتوي كل سلة على 9 أصناف مختلفة، و182 قطعة من كسوة الشتاء، و170 حقيبة مدرسية لمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات.

وأضاف أن التوزيع سوف يستمر على مدى الأيام المقبلة حتى تغطية المستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية نوعت في المعونات؛ لتشمل معظم الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الأسر، مقدماً شكره للمانحين لتجاوبهم ودعمهم المستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.

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02:52ت م

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