السعودية اليوم / بيئة رفحاء تنفذ جولات ميدانية في المواقع المشجرة لحمايتها من التصحر



رفحاء 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، جولات ميدانية على عدة مواقع تابعة للنطاق الإشرافي للمكتب، وذلك ضمن خطة المكتب لإبعاد المخيمات والإبل عن فياض السدر والطلح والمواقع المشجرة في تلك المناطق، لحمايتها من التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي وإيقاف التدهور البيئي نتيجة الرعي الجائر، الذي يُعد أحد أهم الأسباب الكبيرة لدمار البيئة.

وأكد المكتب على عدم نصب المخيمات وبيوت الشعر داخل مناطق تواجد أشجار السدر والطلح والمواقع المشجرة، لافتاً النظر إلى أنه ستطبق بحقهم الإجراءات النظامية في حال عدم ابتعادهم عن تلك المواقع.

كما حث ملاك المواشي على الابتعاد عن الأشجار المعمرة للمحافظة عليها واستدامة المراعي وحفظها من مشكلة التصحر، لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم.

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