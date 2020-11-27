السعودية اليوم / محاضرة "أطفالنا بهجة الآمال" في تعليم الحدود الشمالية



عرعر 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

نظم تعليم الحدود الشمالية ممثلاً بإدارة رياض الأطفال عبر الاتصال المرئي أمس، محاضرة بعنوان "أطفالنا بهجة الآمال"، بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بعرعر، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة خالد المضياني، أن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية لرفع مستوى الوعي بحقوق الطفل والاهتمام بتوفير بيئة مثالية له، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للطفل يهدف إلى توفير بيئة يكون جميع الأطفال فيها ملتحقين بالمدارس وآمنين من الأذى، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم، وتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، إلى جانب زيادة الوعي بحقوق الطفل وتحسين رفاهية الأطفال.

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02:29ت م

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