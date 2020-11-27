السعودية اليوم / الدكتور الحجرف يفتتح قاعة مجلس التعاون في مركز الشباب العربي بأبو ظبي



أبوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

افتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قاعة مجلس التعاون في مركز الشباب العربي في إمارة أبوظبي، لتفعيل الشراكة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الشباب العربي، بحضور رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مركز الشباب العربي الشيخ راشد النعيمي، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات شمَّا المزروعي.

وتهدف الشراكة إلى خدمة الشباب في دول المجلس والوطن العربي بشكل عام، من خلال خطة عمل تتضمن إقامة مجموعة من الفعاليات والبرامج الشبابية التي تسهم في تمكين الشباب.

وشهد الحفل افتتاح مساحات إبداعية في مركز الشباب العربي توفر لشباب مجلس التعاون فضاءً مشتركاً ضمن مقر مركز الشباب العربي للتواصل والتنسيق والعمل المشترك على مبادرات وبرامج ونشاطات تمد جسور التواصل بينه وبين جميع المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي وتمكينه إقليمياً ودولياً، والاستفادة من الشراكات النوعية التي حققها مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017 وحتى اليوم.

ورفع الحجرف, الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على دعمه في جميع المجالات, كما شكر مركز الشباب العربي بأبوظبي لمبادرته بتسمية قاعة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً الدعم الكبير من قادة دول المجلس - حفظهم الله -.

بعد ذلك, جرى تبادل الدروع التذكارية.

من جانب آخر, وقع الدكتور الحجرف، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز الشباب العربي، تضمنت التعاون بين الجانبين في معرض إكسبو دبي 2020, لإقامة أنشطة وبرامج شبابية, وحزمة من الفعاليات المختلفة التي تقيمها الأمانة العامة في جناحها بالمعرض.

كما دشنا المنصات الرقمية الإلكترونية للتعاون المشترك بين الجانبين لتكون منصة لإطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الشباب الخليجي والعربي وتعزز قدراته وفرصه.

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