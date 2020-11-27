شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دقائق من بدء الشرح.. وفاة معلم «على الهواء» أمام تلاميذه والان نبدء بالتفاصيل

لفظ معلم في إحدى المدارس الثانوية الأهلية بالدمام، أنفاسه الأخيرة، على منصة «مدرستي»، بعد أن كان يؤدي حصة دراسية، يوم أمس الأول، لطلابه، بمادة الحاسب الآلي، وتفاجأ الطلاب بسقوط معلمهم «محمد شعبان حسان»، مصري الجنسية، بعد مرور دقائق على بداية شرحه للدرس.

إنهاء الإجراءات

وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها، بأن خال المعلم المتوفى، وهو مقيم بالسعودية، لا يزال يعمل على إنهاء إجراءات استلام الجثة من مجمع الدمام الطبي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، واتضح عدم عثورهم على إثبات جواز السفر للمتوفى، وهو من المتطلبات الرسمية، في الوقت الذي يسعى الخال لإنهاء الإجراءات سريعًا؛ لدفنه في مدينة الدمام.

5 سنوات

ويبلغ المتوفى 35 عامًا، ولديه ثلاثة من الأبناء «بنتان وولد»، ويعمل منذ خمس سنوات بالمدرسة الأهلية، ويدرس مادة الحاسب الآلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ويسكن في حي القزاز بالدمام، وعائلته مستقرة حاليا في جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الحادث

وأوضح زميل المتوفى محمد الصفيان، أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود عدد من الرسائل والاتصالات على هاتفه الجوال من الطلاب، عند الساعة العاشرة صباح أمس الأول، وأبلغوه بسقوط معلمهم «محمد»، معلم الحاسب، أمام الشاشة، وسماع نداء استغاثة وأصوات تثير التخوف.

وفاة طبيعية

وبين أنه بعد ذلك تواصل مع بعض زملائه المجاورين لمنزل المتوفى، والذين توجهوا لمنزله في حي القزاز بالدمام، ولم تفلح محاولاتهم بفتح الباب، وتم إبلاغ هيئة الهلال الأحمر السعودي، التي تواجدت بالموقع، وباشرت الحادث، الذي اتضح من خلاله وفاة المعلم وفاة طبيعية، بعد دقائق من سقوطه أمام الحاسب، خلال أدائه حصته الدراسية بمنصة «مدرستي»، وبرنامج «تيمز»، وتُوفي والسماعات في أذنيه.

حسن المعشر

وقال الصفيان: «تميز المتوفى -يرحمه الله- بحسن المعشر وطيب المعاملة مع زملائه وطلابه، وكان لا يقول إلا حسنا، وهو ذو أدب جم، وخلق رفيع، وجاد في عمله، متعاون بلا ملل أو ضجر، وله بصمته في تقاريرنا وإحصاءاتنا، فقد فقدنا أخًا وساعدًا جابرًا للخواطر، حريصًا على الأخوة والزمالة، كثيرًا ما يلتمس الأعذار لزملائه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

عزاء ومواساة

من جهتها، تقدمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم «محمد حسان»، مبينة أن الأجل وافاه رحمه الله تعالى أثناء تقديم حصة عن بعد، من مسكنه الخاص وكانت وفاته طبيعية.

مستحقات وأجور

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، إنه جار استدعاء صاحب العمل لاستكمال إجراءات تصفية مستحقات الوافد المتوفى، والتي تتمثل في أجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها؛ وإيداعها بحساب سفارة بلده بالمملكة؛ لتسليم ذلك لورثة المتوفى.