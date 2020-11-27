شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. فتح الطرق أمام الشاحنات 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، وعضو لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية بندر الجابري، إن الغرض من حجز وحظر حركة الشاحنات خلال ساعات محددة من اليوم، هو تنظيم حركة المرور، وعدم خلق اختناقات مرورية، لا سيما أوقات الذروة، وساعات خروج الطلاب والطالبات، والموظفين، من مدارسهم، وجهات عملهم، أو العودة منها.

انسياب الحركة

وأوضح الجابري أن الهدف من حظر حركة الشاحنات جميل ونبيل، ويراعي قطاعا عريضا من فئات المواطنين والمقيمين، ويمكّن الناس من الذهاب لمصالحهم، والعودة منها في الوقت المحدد، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج والتنمية والتطور، إضافة إلى أنه يساعد على انسياب الحركة المرورية.

سبل وآليات

وأضاف إن مقتضيات العصر وتسارع عجلة التنمية والتطور في المملكة، تفرض على المسؤولين والجهات المعنية بالأمر، إعادة النظر في عدد ساعات حجز الشاحنات ومراجعة القرار، واقتراح سبل وآليات جديدة، كإيجاد وتخصيص طرق للشاحنات مثلا، لا سيما أن المنطقة الشرقية كبيرة وحدودية، تضم مناطق حيوية وصناعية اقتصادية كبيرة، فمثلا ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل أكثر من 4000 رحلة يوميا.

جهود كبيرة

وأشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ البحرية، والهيئة العامة للجمارك، تبذلان جهودا كبيرة لتسريع الأعمال وإنهاء المعاملات وفسح البضائع بصورة سريعة، وباستخدام أفضل الحلول التقنية، متابعا أن قرار حجز الشاحنات لا يطبق في كل دول العالم، ويحتاج إلى إعادة دراسة، فمن غير المعقول أن يتم تعطيل الشاحنات لفترة تصل إلى 30 ٪ من اليوم، وهو كأن تقول للموظف لا تعمل لمدة 30 ٪ من وقتك أو تقول للمصنع والمصدر لا تعملا لمدة 30 ٪ من اليوم، كما أن حركة الشاحنات جميعها في وقت واحد تسبب تكدسا وبدلا من الانسياب المروري المستهدف سيتحول الأمر إلى اختناق مروري، وبالتالي يتحول الأمر إلى أزمة.

سلاسل إمداد

وأشار الجابري إلى أن تعطيل عمل الشاحنات لأكثر من 40 ٪ يوميا، يؤثر على سلاسل الإمداد لجميع القطاعات، وأن أوقات الحجز تؤثر على حركة موظفي الشركات والجهات الحكومية، مثل أرامكو، والكهرباء، وبعض القطاعات العسكرية، ويضر مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها تسريع الأعمال وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتقدم الخدمات اللوجيستية بالمملكة من الترتيب 57 على مستوى العالم إلى 25 ولن نستطيع بلوغ هذا الهدف لو سار حظر الشاحنات بالطريقة التقليدية السابقة، وسيصبح عائقا أمام الهدف المنشود.

طرق بديلة

وتمنى إشراك القطاع الخاص في مثل هذه القرارات، فهو منفذ الخدمة والمستفيد كذلك من الخدمة، مطالبا بإلغاء الحجز أو تخفيض ساعاته أو إيجاد طرق بديلة لتيسير الأعمال ولتحقيق مستهدفات الرؤية، إضافة إلى استخدام التقنية عن طريق أجهزة التتبع وغيرها.

ذهاب وخروج

وأبدى تفهمه التام لوجهة نظر الجهات الحكومية، التي تشدد على ضرورة حجز الشاحنات لساعات محددة في اليوم، وأن الحجز في السابق كان من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحا، ومن الرابعة عصرا، إلى السادسة مساء، وذلك من أجل التنسيق، وذهاب وخروج الموظفين من أعمالهم، والطلاب والطالبات من مدارسهم وجامعاتهم.

حلول سريعة

وأشار إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بإيجاد حلول سريعة، إذ تم التنسيق بين أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والرفع لمقام الإمارة، والتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، وأمن الطرق، لتخصيص وفتح طرق أمام حركة الشاحنات طوال 24 ساعة.

فتح الطرق

وأوضح أنه حسب المقترح فسيتم تطبيق وفتح طريق أبو حدرية 24 ساعة للشاحنات، وفتح طريق ميناء الملك عبدالعزيز المتوجه إلى الرياض على مدار 24 ساعة، وسيبقى طريق «الظهران - الجبيل» محظورا، وفق الساعات المحددة، مضيفا إنه سيتم تغيير بعض مواقع الكاميرات، وذلك لتسهيل انسيابية تحرك الشاحنات، وعدم تكدسها، كطريق 615 ميناء الملك عبدالعزيز باتجاه محافظة الأحساء، وطريق 80 البحرين - الكويت - أبوحدرية، وطريق «الجبيل - الظهران»، بعد محافظة النابية، باتجاه الجبيل.

رؤى ودراسات

وأردف أن هذا الإجراء سيستفيد منه الصناعيون، والتجار، ومستخدمو المنافذ البرية، والموانئ، وهيئة المدن الصناعية، متمنيا إشراك القطاع الخاص مقدم الخدمة وقطاع اللوجيستيات، وكل المستفيدين من الخدمة، ومعرفة رؤيتهم ودراساتهم، لتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع.

معدلات الدخول

وحول أكثر الطرق استقبالا للشاحنات، ذكر الجابري أن معدل دخول الشاحنات من مملكة البحرين إلى المملكة يبلغ 1400 شاحنة دخول وخروج يوميا، ومنفذ البطحاء أكثر من 2500 شاحنة ما بين دخول وخروج، لافتا إلى أن أكثر الطرق ازدحاما هو طريق ميناء بقيق - الأحساء، وكذلك طريق أبو حدرية، وطريق 40 الدمام - الرياض، وطريق الملك عبدالعزيز.