شكرا لقرائتكم خبر عن جمع التبرعات ومكافحة الاحتيال المالي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الإثنين القادم، عبر الاتصال المرئي، على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرين، وهما تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

المكتبات الوقفية

ويداول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقريرا تقدمت به لجنة المياه والزراعة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في الصين بمجال تحلية مياه البحر.

الشؤون الإسلامية

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، يستمع المجلس في مستهل الجلسة «عبر الاتصال المرئي»، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين. كما يناقش تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرين آخرين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /‏1441هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 /‏1441هـ. كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440 /‏1441هـ، والتقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440 /‏1441هـ.

التأمينات الاجتماعية

كما يصوت الأربعاء القادم، على عدد من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، إضافة إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقرير من لجنة الشؤون الخارجية.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرا تقدمت به إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار «وزارة الاستثمار حاليا» للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، إضافة إلى تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 /‏1441هـ.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. إضافة إلى تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير، والتقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1440 /‏1441هـ، وكذلك تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من حكم المادة «14/‏1» من النظام العام للبيئة.