شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة حمى الضنك بمخيمات نازحي عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملة الرش الضبابي في مخيمات النازحين بمديرية البريقة في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الوباء.

وتتضمن الحملة التي تستمر 3 أيام تنفيذ عملية الرش الضبابي في مختلف مناطق المخيمات بالمديرية عبر 3 عربات مستخدمة و9 عاملين رش، للقضاء على نواقل الحميات وأماكن تواجدها، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بعدن. وأوضح مدير المشروع د. زكريا بازرعة أن الحملة تهدف إلى القضاء على بؤر تواجد البعوض في مخيمات النازحين، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض بين أوساط النازحين.