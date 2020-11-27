شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار مبتكرة لتطوير «سقيا زمزم» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لسقيا زمزم، طرق تطوير المشروع وتأهيل الشباب القائمين عليه بالدورات لتقديم خدمة مميزة. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الإستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين وزائرين، لافتا إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع ليس من جانب الخدمة فحسب بل -أيضا- مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود، لتقديم أفضل الخدمات.

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