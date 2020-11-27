شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف وصفة بـ«البريد الدوائي» في 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

سلّم البريد السعودي أكثر من 65 ألف وصفة طبية للمرضى المستفيدين بجميع مناطق ومحافظات المملكة، عبر خدمة البريد الدوائي التي أطلقها في شهر أبريل الماضي من «تسليم».

وبلغت نسبة نجاح التوصيل أكثر من 98% غطت مدن ومحافظات وقرى المملكة، وذلك لمرضى الرعاية المنزلية، والقلب والسكري والأمراض المزمنة الذين يحتاجون لإعادة وصف متكرر لأدويتهم بشكل دوري، ومراجعي العيادات الافتراضية والتطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى. وتسهم هذه الخدمة في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، وذلك عبر إجراءات احترازية، علمًا بأن المستشفيات المستهدفة في الخدمة ستصل إلى أكثر من 280 مستشفى خلال الأشهر القادمة.

وجرى تفعيل الخدمة في 125 منها حتى الآن، في الوقت الذي يتم إطلاق الخدمة في 15 مستشفى جديدًا بشكل أسبوعي. وتتم عمليات الفرز وجدولة وانطلاق رحلات التوزيع في وقت قياسي لا يتجاوز ساعتين كحد أقصى من توقيت الالتقاط من الصيدليات التي تتم بشكل يومي.

وتتصدر منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة الثلاث عشرة بنسبة 33.17%، فيما جاءت منطقة جازان ثانيًا بنسبة 19.48%، وحلت منطقة الرياض ثالثًا بنسبة 16.80%.