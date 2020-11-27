شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ساعات «ولاء وانتماء» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا، مبادرة «البيعة نبض القلب»، تحت شعار «ولاء وانتماء» بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك بحضور عدد من أهالي المحافظة.

وتضمنت المبادرة، التي أقيمت على شاطئ الرملة البيضاء، بتاروت، بالشراكة مع برنامج الرعاية والتأهيل التابع لمباحث المنطقة الشرقية، وامتدت لأكثر من 6 ساعات، العديد من الفعاليات والمشاركات الوطنية من ضمنها مسرح الفعالية، وتفاعل الأطفال مع المسابقات والأناشيد، التي تغنوا بها وعبروا عن سعادتهم مع ذكرى البيعة، كما شاركت الأسر المنتجة في استعراض منتجاتهم بينما تجمع الأطفال عند ركن أصدقاء البيئة، بالإضافة إلى مشاركة الأهالي، الذين أكدوا ما شهدته هذه السنوات الست من إنجازات كبيرة.