شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 4 آلاف رأس أبقار ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في الوحدة البيطرية بالدمام، حملته السنوية لتحصين الأبقار بالجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية، التي استمرت مدة شهرين منذ بداية أكتوبر، واستهدفت 4409 رؤوس من الأبقار.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري أن الحملة والحملات السابقة في مكافحة المرض أسهمت في تعزيز الوضع الصحي للقطعان، وكذلك السيطرة على المرض والحد من انتشاره.

ولفت م. المطيري إلى أن حسن تعاون المربين ساهم بدرجة كبيرة في نجاح أهداف الحملة، داعياً المهتمين إلى التواصل المستمر مع أقرب مكتب أو وحدة بيطرية لمتابعة جدول اللقاحات السنوية.

وقال مدير الوحدة البيطرية بالدمام الطبيب البيطري محمود الخميس، إن مرض الحمى القلاعية أحد الأمراض الفيروسية المعدية، التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة وقلة واضحة في إنتاج الحليب مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي، إضافة لألم شديد في القدم وتقرحات يصاحبها عرج، وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.