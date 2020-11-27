شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار المظلات المخالفة والسيارات المهملة بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أنذرت بلدية صفوى التابعة لمحافظة القطيف أصحاب المظلات المخالفة بإزالتها، وأصحاب السيارات المهملة بالسحب تفعيلًا لمبادرة إزالة مظاهر التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري. وواصلت بلدية وسط القطيف جولاتها الميدانية ضمن مبادرة «رقابة» في بلدة أم الحمام للارتقاء بالمنشآت الغذائية وتحسين المشهد الحضري، وأغلقت مطعماً وأحالته للجنة التأهيل لتطبيق المعايير الصحية، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة غذائية آمنة. وكانت البلدية خلال جولاتها الرقابية في منطقة البدراني، قد أنذرت وأغلقت 8 محلات عشوائية ومخالفة لبيع المعدات والحديد والأخشاب، ومستودعات مخالفة للاشتراطات النظامية، إضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

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