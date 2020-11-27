شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأنقاض وتسوية الأراضي الفضاء بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية النعيرية ممثلة في إدارة الحركة والصيانة رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات وتسوية الأرض الفضاء من داخل المراكز والهجر التابعة ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري. وكثفت البلدية أعمال إزالة الحشائش وصيانة الأحواض بالجزر الوسطية بالمراكز والهجر التابعة لها، كما واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالمتنزهات والحدائق العامة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ونفذ مراقبو قسم صحة البيئة جولات رقابية على عدد من المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. فيما كثفت إدارة الخدمات وقسم صحة البيئة جولاتهم التفتيشية على المنشآت التجارية بالمحافظة للتأكد من استخراج الرخص وتطبيق كافة الاشتراطات.

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