السعودية | وزير الخارجية السعودي ينعى سفير المملكة في تشيلي

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي ينعى سفير المملكة في تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الخميس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي، مانع بن سعد الخامسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها على "توتير" نعت فيه الخامسي نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكل فروعها في المملكة، وجميع ممثليات المملكة بالخارج.

كما نعى دبلوماسيون سعوديون، بينهم سفراء، وأقارب للخامسي، سفير السعودية الذي قضى بنوبة قلبية مفاجئة.

يذكر أن الخامسي كان أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الحالي، قدّم الخامسي أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي (مفوضاً فوق العادة) إلى رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا.