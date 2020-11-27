شكرا لمتابعة خبر عن 99% نسبة جاهزية مستشفى الأمير محمد للحرس الوطني لمواجهة الجائحة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حقق ‏مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، مركزًا متقدمًا على مستوى المملكة. حقق ‏مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، مركزًا متقدمًا على مستوى المملكة. وجاء ذلك بمعدل جاهزية 99.19٪ في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، وفق التقييم الذي أجراه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في بداية الجائحة.

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